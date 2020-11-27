因逢美國感恩節假期，周五美元在清淡交易中走弱，由於新冠肺炎疫苖的好消息與拜登政府將順利交接的期望提振風險偏好，本周美元料將收跌。

Okasan Online Securities資深策略師Rikiya Takebe表示，美國聯準會決定維持低利率水準，與其他主要央行的立場一致，亦導致美元賣壓。此外，部分月底的美元賣盤也是原因。

美元指數下跌0.12%，報91.92，隔夜一度跌至91.84，創下近3個月新低。本周以來，美元指數下跌約0.52%。

巴克萊銀行資深策略師Shinichiro Kadota表示，由於疫苖消息持續帶動風險情緒，近期內美元仍將承壓，但中期而言美元估將走升。

Kadota表示，以各經濟體上季的成長表現來看，美國經濟強勁反彈，在明年疫苗逐漸普及，且經濟回復正常的情境下，美國可能是已開發國家中最具韌性的國家之一，而這將創造有利於美元的環境。

歐元報1.1923美元，失守周四觸及的逾兩個月新高1.1941美元。市場人士期待英脫歐談判取得進展，英鎊報1.3368美元，仍守在隔夜創下的近3個月高點附近。

不畏中國宣布自11月28日起對澳洲葡萄酒實施反傾銷關稅，澳元上漲0.25%，報0.7374美元，接近3個月新高。此外，美元兌日圓跌0.3%，報103.94日圓。

比特幣價格震盪，暫報17,281.20美元，隔夜該全球最大加密貨幣在漲至接近歷史高點19,666美元時急速反轉，盤中一度崩跌13%，創下11月16日來最低價。

(時報資訊)