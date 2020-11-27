新冠疫苗開發藥廠阿斯利康(AstraZeneca)執行長蘇博科(Soriot)周四在接受彭博訪問時指出，將額外進行一全球範圍的疫苗試驗，以較低的劑量來評估有效性。

執行長說明，公司不可能增加在美國進行的試驗，可能會另啟一新試驗，評估以較低的劑量是否會產生比全藥劑更好的效果，「既然已經發現看起來較好療效的方式，我們必須證實它，所以需要一額外的研究」，新的、全球性試驗可能進行更快，因為已知療效很高，所以僅需較少的科目。

阿斯利康正面臨其疫苗有效性的問題，專家指出，可能會影響到歐美監管單位批准的機會。蘇博科指出，不認為全球試驗會拖延到英國和歐盟的批准。

一些科學家對周一發布的有效性90%的試驗結果的穩健性提出質疑，在參與試驗的一個次群組上，他們因初次的誤差而先是服用半劑量，然後是全劑量。

阿斯利康發言人表示，進一步探究全劑/半劑的方案是有充分理由的；而任何先前數據的進一步見解，都將加諸在進行中的試驗。

阿斯利康與牛津合作的疫苗在價格上更便宜，更容易分銷，比競爭對手更容易快速擴張。

阿斯利康研究主管Pangalos表示，已跟美國FDA開始討論，改變試驗設計，將更有效的藥成分增加。

阿斯利康已獲數國的交易合約，包括對日本供應1.2億劑，對澳洲8500萬劑。

(時報資訊)