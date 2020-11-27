網路正妹家家（王盈）擁有亮眼外型，短時間內累積13萬粉絲力挺，不過她直播過程突然走光露點，走光影片更在網路瘋傳，讓她立刻關版避風頭，但9月時就曾不小心PO出男友露鳥照引發爭議，一度被狂酸想紅才刻意炒作。

家家直播穿著黑色平口無肩帶小可愛，未料直播過程小可愛整片滑落，當眾走光露兩點，而露點片遭網友備份外流，4秒走光影片在網路瘋傳，讓她緊急關閉IG避風頭，對此網紅橫綱凱咪表示很明顯是自己解開，更指出家家胸部太挺不夠自然，質疑有動過醫美手術，也對家家隔空喊話：「關版也沒用呀，全台都瘋傳了，過幾天才開版熱度就退了，記得專訪不要用哭的喔，會有反效果，可以表現呆萌，網友會買單，因為妳一臉清純短髮控會升天的。」

家家9月分享美妝照時，鏡子反射出「全裸露鳥男」，當時男方身分被起底是分合7年的男友，雖然緊急刪照並解釋非炒作，更直言：「拍三級片比寫真裸男來得快速」，但卻被網友質疑上傳照片時，怎可能沒發現身後有露鳥男，認為說詞假到爆。

對此家家PO出和男友合照，但男友臉部卻用美國隊長照片擋住，不想讓男友真面目因此曝光，接著打臉酸民：「如果躺著比較好賺，還需要接業配和活動，北中南到處跑嗎？」

(中時新聞網)