雲林縣水林鄉土厝村民愈講愈激動，對於道路拓寬工程將被迫拆掉住宅表示非常不滿，村民認為該路段沒有拓寬必要。（周書聖攝）

雲林縣政府27日辦理164縣道拓寬工程計畫第4次公聽會，村民拉起白布條「反對拆房子」、「反對道路拓寬」抗議。（周書聖攝）

雲林164縣道（11k＋931~16k＋339）道路拓寬工程將由目前12米拓寬至20米，拓寬後能改善當地交通問題。（周書聖攝）

雲林縣政府27日辦理164縣道拓寬工程計畫第4次公聽會，現場共40餘位村民參與，由於上一次公聽會場面火爆，村民激動反對，這次公聽會警方一早就到現場維持秩序，儘管雲林縣工務處已將工程計畫檢討修改，仍擋不住村民反對聲浪。

雲164縣道拓寬地方已經討論1、20年，預計將目前12米道路拓寬至20米，變成雙向4車道，但是道路拓寬將導致沿線居民必須拆遷房屋，地方長輩於該處居住數十載，無法接受自己的居住權益受損，公聽會上拉起白布條「反對拆房子」、「反對道路拓寬」抗議。

雲林縣工務處副處長廖政彥表示，164縣道拓寬工程土地盡量以公有地為主，把居民的損害降到最低，工務處經過幾次檢討，已調整將公有地的比例拉高，但仍無法避免徵收部分住戶土地，縣府有遷移費、安置計畫等配套措施，未來將針對個案逐一評估。

公聽會進行到一半，已有村民按耐不住情緒，數度打斷簡報進行，當地居民表示，該路段寬度已經足夠使用，並沒有拓寬必要，縣府說該路段時常塞車，但事實上只有逢年過節才會塞，平時都很順暢，若縣府執意要拓寬，也不要動到居民的房子，唯一的訴求就僅此而已。

當地已有258人連署反對，村民也擔憂大埔事件重新上演，面對居民龐大反對聲浪，工務處表示，將持續與居民協商，期盼164線道拓寬能改善交通問題，提升產業繁榮，同時也讓當地居民有安定的住所。

(中時 )