新冠帶動咖啡宅經濟，尤其是濾掛式咖啡銷量增加2倍以上，抓緊這股瘋咖啡熱潮，有咖啡業看好辦公室的消費潛力，特別和甜品店結盟，並到養生館招待企業主喝咖啡、吃點心，積極搶攻茶水間市場。

看好咖啡人口年年成長，原本開設咖啡館的7年級生陳彥霖，在結束經營6年的咖啡館，和朋友自創品牌，自行進口優質咖啡豆，並自行烘焙，開發便利性高的濾掛式咖啡；而受到疫情影響，去年平均月銷量2萬包，疫情期間動輒賣出5.6萬包。

陳彥霖也發現，目前中部的辦公室茶水間，有提供員工免費咖啡的不到3成，愛喝咖啡的上班族，多仰賴濾掛式或外叫，茶水間的市場潛力可期。

為了打響知名度，除了結合台中知名伴手禮店家，共同推出聯名款限量禮盒之外，27日還到高端的養身館舉辦咖啡日，鼓勵他們為員工謀福利。

陳彥霖強調，精品豆的主要價格帶，介於半磅300到600元之間，如果搭配商業豆，老闆一個月花不到幾千塊，就可以收攏人心，其實很划算。

(中時 )