彰化縣109學年度學生音樂比賽上月落幕，吸引縣內超過百支隊伍同場競技，誠正中學彰化分校口琴團隊，以自選曲「Dream of Retribution」，再度奪下高中職團體組第1名。（誠正中學彰化分校提供／吳建輝彰化傳真）

18名看不懂五線譜的少女，練習過程比一般科班學生更加艱難，但少女勇敢追夢的精神，讓他們一次次奪下冠軍，令人動容。（誠正中學彰化分校提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣109學年度學生音樂比賽上周落幕，吸引縣內超過百支隊伍同場競技，誠正中學彰化分校口琴團隊，以自選曲「Dream of Retribution」，再度奪下高中職團體組第1名，導師蔡香綿表示，誠正的孩子比較特別，隊員感化教育時間不同，讓練習時不管是協調，默契等等，所面臨挑戰更多，但她們堅持不放棄，勤奮練習，奪下冠軍。

誠正中學彰化分校口琴團隊，由國內知名口琴大師陳法澄領軍，2013年成立至今，7年間就代表彰化參加6次全國賽，期間更是拿下4次全國冠軍，18名看不懂五線譜的少女，練習過程比一般科班學生更加艱難，但少女勇敢追夢的精神，讓他們一次次奪下冠軍，令人動容。

導師蔡香綿表示，誠正的孩子在訓練上，會因為感化教育時間不同，有些隊員可能會提早出去，時常讓好不容易練習好的曲子，又要重新來過，先前就發生過有孩子臨時上陣，僅練習半年時間就出去比賽，但她們比一般孩子更能吃苦，也更珍惜每次學習機會，最終仍奪下冠軍，讓她相當感動。

蔡香綿說，誠正的孩子在每一次克服困難中，就在一次累積經驗，毅力，未來到社會中時，必定能轉化心境，助自己度過難關，同學們已也透過互動過程，互相包容建立起更深厚的情誼，也更珍惜每一次學習機會，期許未來能夠再創佳績，爭霸更多比賽。

(中時 )