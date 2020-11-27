有些人在分手後，可能有好長一段時間依舊是單身，有些人是遇不到好對象，有些則是交友圈太小，難以認識新朋友，而有的是與最愛錯過後，頻頻往回看，一直等待與對方復合的機會，但到最後，對方都已走向新生活了，他卻仍在原地，近日《每日頭條》就分享5個錯過最愛的人後，寧可孑然一身的星座。

1.摩羯座

摩羯座的人與真愛認識時還很青澀，當時對愛人幾乎是毫無保留的付出真心，但卻因年輕不懂事，自卑感同時也展現出來，因此傷害了愛人與自己，直到雙方離開以後，他也難以回到當初純粹的愛，對於愛情失去心跳加速的感覺，儘管他們看似打算孤老終身，但內心裡其實仍渴望愛情。

2.射手座

永遠得不到的人，就會在射手座的心中，留下不可替代的位置，他們與真愛可能從未在一起，他曾經努力追求過仍未果，或兩人交往以後不合，對方主動向他提分手，甚至是另一半劈腿被抓包後分開，都會在射手座的人心中留下缺口。

即使時間過了很久，他們看似已走了出來，但傷口依舊存在，射手座的人每當回憶起往事，就會將他們拉入遺憾中，更產生無能為力的情緒，儘管日後還是會遇到新對象，讓他的人生開始向前走，但每當回憶起真愛時，仍會讓他選擇回頭反思自己。

3.天蠍座

天蠍座的人遇到真愛時，心情起伏非常大，當快樂攀升時，不安情緒也會跟著上升，常擔心下一秒兩人可能會分手，所以天蠍座的人企圖去掌控一切，在感情中也經常陷入懷疑，擔心兩人之間有第三者，而這樣不安的情緒，最終會演變成爭執，讓另一半承受不了。

直到伴侶離開以後，天蠍座才會知道，自己多疑的性格傷了最愛的人，分手以後，儘管嘴上常說不相信愛情，卻始終不肯接受對方不愛他的事實，因此感情裡始終待在原地，若是兩人能夠重頭開始，他拿命去換也願意。

4.金牛座

金牛座花多久時間愛人，就需用多少時間療傷，有時甚至長達10年，每當真愛離開後，他就會感受到心碎，人生彷彿變得不再完整，也因此不知道該如何踏入下一段感情，若接觸到新的對象時，他們反而會害怕再次受傷，最終選擇離開，甚至覺得一個人其實也不錯，但偶爾還是會希望有人能夠愛他們。

(中時新聞網)