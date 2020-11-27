高雄市鳳山區1名陳姓警官與妻子，今年8月至台中市和平山區露營，陳男涉嫌在露營區浴室頂端縫隙，偷拍林姓女被害人「浴照」，邪惡視角讓林女「花容失色」，當場大聲呼救，眾人聞聲「抓攝狼」，報警將陳男壓制，台中地檢署27日依妨害秘密罪將陳起訴。

「警官變攝狼！」當時警方抓色狼抓到「自己人」，實在很尷尬，陳男卻始終辯稱「以為隔壁間是李姓妻子，始持手機拍攝，用以測試露營區浴室安全」，但其手機拍攝影片犯罪事實明確，所辯之情節，檢方不予採信。

起訴書指出，49歲陳姓警務員於今年8月10日中午，在和平區裡冷巷露營區，趁林女在浴室內洗澡，涉嫌在隔壁間浴室，手持「哀鳳」手機從浴室頂端透過縫隙，由上往下偷拍林女沐浴，林洗頭時抬頭發現，有人用手機鏡頭對她拍攝，趕緊呼救。

當時林女匆匆穿上衣服，其丈夫詹姓男子與2名友人趕到現場，發現陳男準備離去，眾人圍阻並報警，接著在陳男手機內，發現有林女全裸沐浴的影片，林女氣得喊報警並堅持提告。

陳男屢屢辯稱以為妻子在浴室洗澡，才拿手機拍攝，但檢方訊問李姓妻子卻稱，「丈夫有詢問是否要去洗澡，因露營東西尚未收完，所以丈夫說要先過去」等語，全案依妨害秘密等罪嫌將陳起訴。

(中時 )