內政部指出，10月31日進行第一波預售屋聯合稽查行動，發現新竹縣竹科匯建案有違規銷售問題，因此由縣府依消費者保護法規定裁罰120萬元。

內政部表示，民眾投書檢舉，新竹縣竹科匯建案，有廣告公司利用Line群組自行製作銷售文件，對外舉辦多場促銷說明會並收取每戶15至20萬元的預約金，金額高達1千5百餘萬元，內政部特別將該建案列入第1波聯合稽查名單。

經聯合稽查初步查證發現有不法銷售情形，內政部特別請新竹縣政府消保官接續積極追查，經約詢相關當事人後證實該廣告公司並未經建案開發及代銷業者同意或委託，即擅自對外招攬收取預約金及訂單，嚴重影響消費者購屋權益及扭曲市場正常交易功能，並由縣府在今日依消費者保護法規定裁罰120萬元。

內政部表示，住宅為生活的基本要素，是用來滿足民眾居住的需求，而絕非用來當作投機炒作的商品。為遏阻炒房歪風，維護真正消費者購屋權益，政府對於投機炒作預售屋市場的業者或人士，都將納入未來查察的重點對象。內政部也呼籲民眾如有發現違規炒作情形，即可檢附相關事證向縣市政府檢舉。

對於10月31日第1波預售屋聯合稽查發現其他違規項目，內政部指出經地方政府要求業者限期改善或停止提供服務後，目前已有2處銷售中心因未取得建築許可而遭停止使用，部分銷售中心尚待補照中；16個建案使用的買賣契約條款有不符合規定部分，除1建案限期改正之時間未屆滿外，其餘均已改正完畢；14個建案有代銷業者未分設營業處等缺失項目部分，則均已改正完畢。

至於稽查發現的14個建案有使用紅單情形，已全部移請財政部進行後續稅務稽查。對於未來預售屋建案，除由縣市政府加強例行性稽查作業外，中央亦將視市場交易狀況，與縣市政府共同合作進行不定期聯合稽查行動。

對於銷售紅單行為與預售屋市場管理部分，內政部並將啟動相關法規檢討，例如加強對於紅單行為管理、限制紅單轉讓炒作，研議將預售屋訂約後有轉讓情形時需辦理實價登錄申報等，以健全預售屋市場及維護交易秩序。

(工商 )