台北金融博覽會今（27）日在台北世貿展覽館一館盛大登場，金融機構積極參與11/27-11/29為期三天展覽，日盛金控結合旗下子公司日盛銀行、日盛證券、日盛投顧共同參展，日盛證券總經理黃進明並且陪同金管會副主委邱淑貞，解說現場體驗數位金融、投資理財服務。

日盛證券總經理黃進明表示，日盛打造市場唯一股票評價APP，「日盛Online」APP在今年10月獲財經APP下載量第一名，是投資人最佳首選，也是「投資小白」的入門投資工具。APP操作簡單、易懂，日盛證券規劃一系列「完整投資解決方案」，在展區現場設置多款互動式遊戲讓民眾親臨體驗，六、日兩天日盛證券、日盛投顧特別安排投資理財講座，幫助投資人有正確投資理財觀念；日盛投顧總經理鍾國忠更將精闢剖析台股現階段行情及明年展望。

日盛證券在現場攤位區展示獨家取得美國CBOE授權提供美股即時報價「日盛Smart」美股通，透過「日盛Smart」美股通，不僅報價直觀，操作介面友善，與庫存個股有關的新聞一頁呈現，讓投資人不用擔心錯過個股重訊。

日盛銀行展區以SMART BANKING為主軸，規劃了「理財型房貸 智能估價」、「SMART PUSH 智能推播」及「數位生活 快意樂活遊戲區」，現場體驗日盛銀行智慧金融服務之便捷，體驗互動遊戲、AR拍照打卡還能獲得精美贈品。

現場有規劃「日盛投顧專區」，還有專業分析師駐點，免費提供投資人持股健診，互動遊戲更讓投資人了解大數據聚焦選股工具「魔球一號」，如何透過AI選股幫助投資人整理盤前進場功課。

(工商 )