台中市長盧秀燕表示，台中市目前設有921地震教育園區，針對防災教育館的建置，已至桃園防災教育館取經，未來會積極研究辦理。（盧金足攝）

台中市火災宣導人次雖然很高，但發生火災次數仍居高不下，議員27日要求立即增設防災教育館以有效減少火災發生次數。消防局長曾進財表示，市府積極規畫台中市消防體驗教育館，已辦理可行性評估及初期規畫，場館將設計消防工作體驗、火災搶救救助訓練體驗，針對不同防災議題，設置專區宣導防災教育。

市議員王立任、謝志忠、張玉嬿、張耀中表示，台中市近期歷經許多重大火災，台中市火災發生次數在2019年為3126次，連三年為六都最高，全國之冠，分析這三年火災案件，四大主要來源為爐火烹調、電器因素、敬神掃墓、祭祖、菸蒂，大多均人為因素。

議員質疑台中市府去年舉辦2521場防火宣導場次，宣導62萬996飲次5六都最高，但是對比高額火災次數下，防火宣導品質明顯不佳。

王立任舉桃園市為例，2018年10月啟用「防災教育館」，該棟複合用途的場館，以「教育推廣、救災訓練、智慧科技」為建置理念，對內提供消防專業訓練，對外讓民眾進行防災領域的體驗與參觀。

該館內5大展區包含天災、火災、安全的家、防範與應變、消防勇士，並有許多趣味體驗區如居家安全解謎闖關、火場滅火VR體驗、煙霧體驗室及地震體驗讓民眾從體驗中學習防災觀念，建議市府盡速增設防災教育館以有效減少火災發生次數。

張玉嬿說，防災教育館寓教於樂，學習防火、救災、地震、土石流等常識，用互動的方式教小朋友災害是如何發生，如何在災害中應變，體驗館互動的視覺效果十足，能留下深刻的防災知識和體驗。

議員建言，傳統防火宣導已無太大效果，市府應增設防災教育館，用創意開發新型態的宣導模式，讓民眾從輕鬆但容易吸收的方式學習防災觀念減少憾事。

市長盧秀燕表示，台中市目前設有921地震教育園區，針對防災教育館的建置，市府至桃園防災教育館取經，未來會積極研究辦理。

曾進財指出，市府規畫台中市消防體驗教育館，目前已辦理可行性評估及初期規畫，未來場館將設計消防工作體驗、火災搶救救助訓練體驗，針對不同防災議題，設置專區宣導防災教育。

(中時 )