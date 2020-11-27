上銀行不必再抽號碼牌，iPhone就可抽號、互動。2020年金博會的亮點之一就是中信發布的Apple Business Chat應用，中信銀行總經理陳佳文27日表示，Apple產品已成為客戶管理日常生活中不可缺少的一環，透過Apple Business Chat的應用，將有助於中信銀打造無所不在、無時不在的金融服務。

中信銀行個人金融副執行長楊淑惠則表示，使用Apple Business Chat可透過Apple裝置與客戶直接互動，對於Home Bank服務融入更多運用場景，並為客戶提供額外服務價值。

楊淑惠指出，中國信託銀行領先臺灣同業推出Apple Business Chat服務，讓客戶可透過Apple裝置上的Messages應用程式，取得中國信託金融服務的創新互動模式。

未來客戶來到中信銀分行，可以利用所有Apple裝置上的Messages應用程式享受即時互動的金融服務體驗，包括到分行領取號碼牌、叫號提醒、表單填寫及相關金融問答，都可以在Apple Business Chat的引導互動下完成。

中信金控賈景光技術長指出，中國信託更透過iOS14的App Clips技術將客戶廣為使用的ATM酷碰券從紙本提升為數位形式，降低紙張耗用並達到環保的要求。同時可與Apple Wallet結合在一起，為客戶提供了取用的方便性，包含到期提醒及分享好友的貼心服務。此外為了解決客戶在刷卡消費旅程中主要的痛點，客戶也可透過Apple Business Chat即時反應有爭議的刷卡消費，大幅提高客戶服務體驗。

中信銀指出，business chat要iphone8以上支援、NFC功能則是Iphone10以上；coupons券收藏則需ios14以上。

(工商 )