竹科周遭發展快速，蓋起許多商店、大樓。一名網友好奇地說，每次開車經過竹科，發現到處都是新蓋的醫院，且都主打親子鑑定、DNA血緣鑑定，讓他不禁疑惑，老公辛苦加班的時候，地方媽媽都在做什麼？貼文引發網友熱議，不少人喊是市場需求。

一名網友日前在PTT上分享，每次開車經過新竹科學園區，到處都是新蓋的醫院，且主打「親子鑑定門診」、「DNA血緣鑑定」，讓他相當不解，老公在竹科裡面輪班、加班，「地方媽媽卻不守婦道，努力幫老公戴綠帽」，然後要去做親子、血緣鑑定，讓他直呼「竹科到底出了什麼問題？」

貼文引起熱議，「沒問題啊！正常」、「新竹工程師真可憐QQ」、「因為有市場需求」、「笑看推文崩潰」、「台積電應該自己開才對」、「新竹的親子鑑定技術，應該拿諾貝爾獎的」、「有需求才有供給嘛！合理合理」、「有這方面的需求」、「台灣奇觀」。

甚至還有網友開玩笑說，看到爸爸帶著兒子去看醫生，很多人都會誤以為是帶著孩子去做親子鑑定，另外也有人戲稱，「理組看的是數據，他們需要證明文件」、「其實是怕新進同事是失散多年的兒子」。

不過，也有網友認為「這是在引戰文」，因為原PO列舉出的幾家醫院，根本就不在竹科附近，開車也不會經過。「開車經過竹科，沒有你說的這些醫院」、「要說新竹很多親子鑑定可以，但先搞懂地理位置」、「你講的醫院，都跟竹科不順路好嗎？」

(中時新聞網)