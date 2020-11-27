台中一名偷吃人妻傳給小王鹹濕露骨訊息，包括「你的年羹堯真黏」、「做到讓你爽翻天」、「凍卵生小爛」等，老公意外在妻子的手機看到2人對話，驚覺頭頂發綠光，憤而提告求償，法官勘驗相關事證後，判人妻與小王應連帶賠償人夫15萬元。

判決書指出，人妻與丈夫是高中同班同學，2人愛情長跑9年後結婚，結果人妻婚後竟然出軌， LINE中還有與小王的鹹濕對話：「等我辦完正事就讓你做到爽翻天」、「你的年羹堯真黏」、「誰叫你找個不愛的還生一窩，找到愛的又得生一窩」。

人妻與小王雙雙否認姦情，但法官審理時，人妻曾自已打臉：「我凍卵是要跟小王生小孩」，還傳訊給小王「你說愛我想生小爛」、「不想處理當年的錯誤，為何要害另一個女人也付出青春與金錢」，試圖逼宮，要求小王離開正宮。

此外，2人也被小王的妻子抓包在溫泉會館與摩鐵激戰，還多次找理由到日本北海道、大阪、美國聖地牙哥拍親密照。

台中地方法院認為，人妻積極凍卵，並以情侶方式交往規劃與小王的未來，還用「小爛爛」計畫生育小孩，因而判決人妻與小王，應連帶賠償人夫15萬元，仍可上訴。

(中時新聞網)