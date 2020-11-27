向來很少投三分球，且在內線討生活為主的台北市大前鋒梁予綸，27日在富邦人壽大專籃球聯賽(UBA)，一開賽就連進兩顆三分球，帶領北市大70比65力退台灣藝大，爆冷摘下預賽第3勝(4敗)，連總教練李逸驊都對球隊表現感到訝異。

「原本我們預定只拿2勝，能拿3勝真的很開心，也很難得，我想梁予綸一開始連進兩顆三分球，確實讓對手嚇到了，」李逸驊表示，「其實我們這支球隊就是這樣，前一分鐘跟下一分鐘可以判若兩隊，連朋友都會笑我一個人帶兩隊。」

事實上，梁予綸在前6場預賽，三分球才出手4次投進1球，結果今天三分球投3中2，他把這一切歸功給李逸驊幫助他改變投籃姿勢造成，更重要的是教練不斷給他出手信心，更要求他勇敢出手，「其實一開始我很不適應，甚至很排斥。」

「原本我的投籃出手點很低，教練刻意要我拉高，讓我花了很多時間去適應，」貢獻20分、11籃板的梁予綸表示，「自從上屆打完公開二級比賽，我每天就花1個多小時練投三分球，且至少投進50顆才休息，現在更可在1小時內完成。」

梁予綸在預賽這個階段的成長，更看在李逸驊的眼裡，「予綸之前只會保護籃板，是個很沒信心的球員，如果他前面幾球都進，只要突然一個球沒進，他就會喪失投籃自信，所以我不斷告誡他放開去投、勇敢出手，就算姿勢再醜也沒關係。」

(中時 )