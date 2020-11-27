男星劉道玄近幾年都在大陸發展，最近他帶著寫真書回到台灣，提到去年他因急性心肌炎與死神擦身而過的驚險經歷，當時他同時拍攝兩部戲，身體支撐不住出狀況，起出他沒特別在乎，沒想到竟導致自己延誤就醫，狀況便十分不樂觀，「我就哭了一個晚上寫完遺書。」

劉道玄在節目《聚焦2.0》透露，當時他以為身體不舒服只是感冒，再加上他平常有健身習慣，因此沒有多留意，沒想到隔天心臟突然劇痛，「感覺好像有一個人用手一直掐你的心臟。」他痛到躺在街上哀號吼叫，呈現缺氧狀態無法呼吸，連計程車都拒載他。

送醫後，劉道玄緊急插管，剛開始呼吸心跳都不斷下降，就算跨海請台灣的醫師朋友幫忙，對方也說情況不樂觀，死亡率高達七成，要他先把遺書寫好，在絕望之下，劉道玄哭了一整晚將遺書寫好，但因為怕年邁的父母擔心，他還是不敢說出口，「真的蠻對不起他們的，害怕他們年紀大會擔心。」

劉道玄經歷過生死後，開始懂得放慢腳步。(圖/翻攝自劉道玄IG)

所幸劉道玄的生命跡象慢慢穩定，在加護病房住了七天，終於能轉回台灣治療，經過了這次經驗，劉道玄終於體會健康的重要，決定要放慢腳步，好好生活，他也笑說，當時七天的住院費共花了二十幾萬，但回台檢查才只要一千元，讓他十分感謝台灣健保。

(中時新聞網)