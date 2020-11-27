2020年即將來到尾聲，今年受到新冠肺炎的影響，打亂許多民眾的出遊計畫，但2021年仍可規劃國內旅遊，好讓自己放鬆充電。由行政院人事總局公布明年「政府行政機關辦公日曆表」來看，一年365天，總放假天數達116天，比今年多出了一天，而勞工們則還享有勞動節假期，因此休假天數為117天。

根據行政院公告的資料顯示，3天以上之連續假期共有8個，由於明年及2022年的元旦適逢星期五，若再加上請假，則可再將假期延長。不過，在彈性放假的調整下，明年度會有兩次補班，一次是小年夜，另次則為中秋節。

2021年請假攻略出爐。（圖／中時新聞網製表）

農曆除夕為2月11日，2月10為彈性放假，於2月20日補班、補課；中秋連假9月21日適逢星期二，因此9月20日調整放假，需於9月11日補行上班。

其餘連續假期的補假，由於兒童節及清明節為同一日，剛好又是星期日，分於 4月2日（星期五）及4月5日（星期一）補假，因此，兒童節暨清明節共有 4 日連續假期。

若想再休更長的假，以農曆春節為例，2月17、18、19、20日請假，則可從2月10日休到2月21日，請4日，放12天。

(中時新聞網)