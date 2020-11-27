由於近期預售屋遭特定人士炒作，內政部26日會同相關單位，進行無預警第2波預售屋聯合稽查作業，7縣市查察21案。其中共有17個建案有使用紅單(購屋預約單）交易，並發現有1個建案有未取得建造執照即銷售紅單，16個建案使用買賣契約書有不符合規定情形。

內政部表示，10月底中央及地方政府進行第1波聯合稽查預售屋建案，已發揮初步遏抑炒房成效，相關公會也齊聲呼籲業者應自律。

為確實執行預售屋銷售違規裁罰作為，遏阻違規業者觀望心態，內政部於日前已邀集相關部會及地方政府，就預售屋建案各種違規態樣、處置法規及裁罰方式進行討論。會中並就預售屋業者使用契約書違反規定且曾被要求改正者，於再次違反時即可直接裁罰，以及以一契約行為一罰方式裁罰，使業者能確實遵照規定之契約內容辦理，請行政院消費者保護處研處。

內政部26日再次會同行政院消費者保護處、地方政府消保、地政及建管單位，進行第二波聯合稽查，並加邀公平交易委員會加入，同步就新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市、高雄市等7個縣市、21個建案進行大規模聯合稽查作業。

本次聯合稽查結果發現，共有17個建案有使用紅單（購屋預約單）交易，並發現有1個建案有未取得建造執照即銷售紅單，16個建案使用買賣契約書有不符合規定情形(包括水電及瓦斯內管線費用未約定由賣方負擔、交屋保留款以較低額度逕與消費者磋商、保固期間未從交屋日起算等。

12個建案有不符合不動產經紀業管理條例規定（包括委託代銷契約未備查、營業處所未揭示合法經營文件等），另外，也發現有部分預售屋銷售中心未取得合法建築使用文件。本次稽查所掌握的各項事證，後續將交由相關權責機關儘速查證，並依法要求限期改善或裁罰。

內政部重申，預售屋建案除由地方政府持續辦理例行性稽查作業外，中央相關部會也將持續關注市場交易狀況，如有報導銷售紅單或營造熱銷情形，將要求地方政府即刻派員稽查，並適時與地方政府進行不定期聯合稽查，呼籲不動產業者切勿以身試法。

(工商 )