周五韓國的新冠肺炎新增確診數連續第二天超過500例，仍處於9個月以來的新高水準，在第三波疫情在全國蔓延之際，南韓當局警告可能出現病床不夠的困境。

南韓總理丁世均在新冠肺炎應對會議上表示，目前的情況極為嚴竣緊急，所有17個大城市與省份，尤其是首爾市的所有25個行政區都呈報新病例。

南韓周五公布單日確診數為569例。周四南韓的單日新增確診數達到583例，創下3月6日以來新高，當時南韓正逐漸走出這場中國境外第一個爆發的重大疫情。

周五的新增確診數中，有525人為本土病例，其中64%出現在大首爾地區。

基於病毒已經擴散全國，以及年輕族群的確診數不斷增加，南韓總理丁世均警告，除非疫情獲得控制，否則單日確診可能暴增至1,000例，恐將導致病床短缺。

韓國衛生部表示，目前可用的病床數量仍然足夠，但如果這一波確診激增的情況持續超過兩周，就可能出現病床不夠的問題。

目前為止，韓國累計確診病例達32,887人，染疫死亡人數達516人。

(時報資訊)