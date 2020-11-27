人活在世界上就是要處理各種人際關係，有人性格比較圓融，就算面對不喜歡的人依然能微笑對待，但有些人就是特別無法隱藏自己的情緒，星座運勢網站「醬子聊星座」指出以下3個星座特別愛恨分明，喜歡或討厭全部都明顯表現出來，就是學不會假裝！

▍第三名：天蠍座

天蠍的愛情深沈而專一，他是一個很黏情人的星座，另一半隨時能陪伴在身邊才會讓他有安全感，但如果是分手後，他會把自己所有的冷漠血淋淋的拿出來對付舊情人，對天蠍來說，愛情就是非黑即白，如果對方真的傷到自己，他也會毫不猶豫傷害對方。這樣的性格對愛人來說很甜，但分手後會覺得很無情，但天蠍就是如此愛恨分明。

▍第二名：獅子座

獅子是否喜歡一個人，通常旁人一眼就看得出來，因為他的情緒全都寫在臉上，獅子的個性天生耿直，就是學不會假裝，愛就滿臉歡喜，恨就滿臉憎惡，他不會為了什麼去勉強自己迎合對方，這也可以看出當獅子的戀人真的很幸福，因為他的一舉一動都可以看出深深的愛，非常甜蜜！

▍第一名：水瓶座

水瓶可說是十二星座中「愛恨分明代表」，用著真性情在過活，性格裡的純粹和直接讓他得罪不少人，他的愛恨分明表現在會對喜歡的人非常好，但對不喜歡的人非常非常的壞，對於深愛的人水瓶會用全部身心來溫暖對方，對於討厭的人連一個字都懶得跟對方說，只能說水瓶的性格太過任性，但也正因為如此，他才是水瓶座啊！

【本文轉載自微信官方帳號「醬子聊星座」（ID：jiangzi066），經作者授權轉載】

(中時新聞網)