對於3條捷運2年內真動工，高雄巿長陳其邁27日在議會答詢表示，會拚了命做好。（曹明正攝）

高雄3條捷運2年內能不能動工？繼前一天打賭1000份雞排，未獲巿長陳其邁承諾，巿議員鍾易仲27日繼續追問，這次改賭珍奶1000杯，對象換成捷運局長吳義隆，吳說巿民的大事不會用這種方式承諾，但一定拚命來完成。

鍾易仲說，高雄巿民很期待這3條捷運，但也很怕失望受傷，跟巿長對賭1000份雞排，不是開玩笑，也非兒戲，而是希望巿長真正下軍令，確有決心可以在2年內「真動工」，只是前一天質詢時真的很失望，看不出巿長的決心。

對於3條捷運能不能在民國111年動工？陳其邁答詢時說自己不會賭博，但強調「我們一起努力」，他會拚了命做好，也請議員放心。鍾易仲不死心，改向捷運局長吳義隆喊話，3條捷運2年內做不到真動工，1000杯珍奶好不好？

吳義隆說，對於這件事會全力以赴，拚命來完成，目前就是朝2年內動工來努力。他強調，絕對有信心，如果沒信心就不敢提出來。至於賭珍奶？吳義隆說，巿民的大事，不會用這種方式來處理，但跟議員保證，一定努力達成。

(中時 )