高雄市警局仁武分局勤務指揮中心主任姚士章26日深夜督導結束借宿鳥松友人家，27日凌晨4時許因心肌梗塞身體突然不適倒下，經送醫院急救後，仍於今天上午6時10分宣告不治。

仁武分局表示，65歲姚世章於11月26日晚間6至10時執行91督導結束，因考量27日早上8時勤務，返回小港家中路途遙遠，因此當晚借宿鳥松友人家中，未料姚於27日凌晨4時起身如廁，之後返回房間睡覺，突然咳了2聲，身體不適昏倒，友人緊急上前查看，發現姚已無呼吸心跳。

仁武分局副分局長徐如姣說，姚世章友人當時見他無呼吸心跳，緊急為他進行CPR急救，急救1小時後，27日凌晨5時06分通報119救護車將他送往長庚醫院就醫，院方於6時10分仍急救無效宣告死亡，分局正協助家屬處理後續事宜。姚世章死訊傳開後，仁武分局同仁均感訝異，紛紛說：「不可能吧！他超級養生」，同仁都非常難過表示，姚主任為人和善，經常分享養生之道，許多同仁喜歡和他一起吃早餐，聽聽他保養身體之道。

同仁表示，姚世章不菸不酒，非常注重飲食，少鹽少油脂，不僅煮燙沒農藥的青菜吃，也吃生機飲食，身體狀況非常良好，家屬也說，他幾乎沒生病過，尤其他再過1個半月就要退休，如今傳來噩耗，令大家都難以接受。

(中時 )