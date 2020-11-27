中國人民銀行27日公佈數據顯示，2020第三季，信用卡逾期率有所增加。2020年三季，信用卡逾期半年未償信貸總額人民幣（下同）906.63億元，季增6.13％，占信用卡應償信貸餘額的1.17％。

統計資料顯示，銀行帳戶數量小幅增長，非現金支付業務量增速小幅上升，支付系統業務量保持增長，全國支付體系運行總體平穩。

第三季，全國銀行共辦理非現金支付業務1,000.57億筆，金額1,043.22兆元，較上年同期分別增長11.47％和12.66％。

第三季，銀行共處理電子支付業務649.77億筆，金額696.44兆元。其中，網上支付業務242.44億筆，金額551.6兆元，較上年同期分別增長12.56％和11.29％。行動支付業務344.95億筆，金額116.74兆元，較上年同期分別增長26.48％和35.57％；電話支付業務0.73億筆，金額4.1兆元，較上年同期分別增長69.35％和62.7％。

(工商 )