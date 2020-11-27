奪得全國賽季軍的5名同學和校長鍾瑞蓉（右）一起合照。（謝明俊攝）

信義國小和頭份市農會一起合作在校內開闢開心農場，供3年級學生實作體驗課程。（謝明俊攝）

5名同學以精彩的黑豆介紹奪下全國季軍。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠和市農會代表黃文亮一同前來頒獎表揚信義國小師生。（謝明俊攝）

農委會推動全國四健會食農競賽，頭份市信義國小在頭份市公所及市農會的全力支持下，以頭份特產黑豆為題目，代表苗栗縣參加全國賽，勇奪A組季軍，5名參賽同學從播種到收成，詳細記錄黑豆生長過程，還學著如何做豆漿，以優秀的表演介紹黑豆學問，拿下季軍榮譽，成了黑豆達人。

頭份市是苗栗縣內黑豆的重要產地，由黑豆衍生出的製品如：豆腐、豆漿、黑豆奶，都是營養美味，黑豆也是頭份市公所及市農會非常重視的特色農產品之一，頭份市公所並將黑豆奶列為全市各國小學童每月飲用一次的營養補給品。

因此，頭份市農會協助推動農委會的四健會食農競賽，頭份國小在苗栗縣內比賽拿下全縣冠軍，就是由市農會協助以黑豆作為題材，請來農會推廣股黃文亮協助教導從種植黑豆到製成豆漿等，選出三年級的呂畇萱、吳承祐、張丞樂、陳沛愉、廖竣騰等5名同學參賽，在學校的開心農場上種植黑豆，從播種到收成，由同學一一記錄黑豆生長過程，並研究黑豆的營養成分，和製成食品的方法，全部編成表演橋段，由5人合力完成介紹。

頭份國小校長鍾瑞蓉非常重視學生實際體作課程，特別協請老師全力協助，在學校的開心農場上種植黑豆，還陪同學生參加在台中麗寶樂園舉辦的全國賽，當同學一舉拿下A組季軍時，師生高興不已，傳回學校更是全校歡慶。

27日上午，頭份市長羅雪珠專程到信義國小觀賞同學實地上演介紹黑豆，並贈送禮品給5位同學，市農會黃文亮也代表贈送給得獎師生獎金與農委會獎狀，希望食農教育的精神能延續傳承。

苗栗頭份市信義國小同學獲農委會食農競賽季軍

(中時 )