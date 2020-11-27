一名單親媽媽今年2月因生活壓力大走投無路，勒斃兩個孩子後又試圖輕生，但及時被前夫救回，最近法院判決單親媽媽死刑，引來正反兩極討論。同樣育有兩個小孩的前美女主播蕭彤雯稍早在臉書發聲，透露：「其實我沒看到死意甚堅的媽媽，只看到殺意甚堅的媽媽」，她無法替該名單親媽媽說話，也呼籲大家別一股腦地罵法官。

蕭彤雯今(27日)稍早發文，分享基於同是二寶媽，和離過一次婚的她婚姻生活也不是一帆風順的立場下，她看這則新聞關注三個重點，第一是該名單親媽媽先前就想悶死小孩，「孩子當下會有多驚恐」，接著又帶著小孩去買童軍繩，會不會也讓孩子疑惑害怕，最後她殺了兩個小孩打算輕生，傳訊給前夫道別，種種行為下來，蕭彤雯說：「其實我沒看到死意甚堅的媽媽，只看到殺意甚堅的媽媽。」

蕭彤雯發文。（圖／翻攝自蕭彤雯臉書）

蕭彤雯表示，這些行徑看起來她無法替該名單親媽媽緩頰，「加上目前法律規定她這樣就是足以判死刑，以法來說不該大罵特罵法官」。至於此案為何引起討論？蕭彤雯認為是有許多母親將自身的無奈投射在案情中，強調：「媽媽們...你們/我們真的辛苦了...但我相信換作是你/我，我們不會這樣傷害自己的孩子。」

其次，蕭彤雯認為，與其說是不滿該名單親媽媽被判死，大家其實更憤怒的是其他該被判死刑的案件沒被判死，才藉此拿出討論，「因為我也很憤怒」，當每個人立場不同時，很難分辨對錯，就她看來此案最大錯誤就是「不該殺了孩子」，而其他網友說：「孩子有生存權，不該剝奪孩子權利」、「其實躲起來敲鍵盤誰都會，既然是法治社會就請斟酌發言，不管贊成或反對，你我都不是當事者、也不是法官...」、「想到『媽媽要殺自己也不能跑，還陪著媽媽去買童軍繩』我都要哭了」、「主播的想法最貼近我心，說得很精闢」。

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