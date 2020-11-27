109學年度UBL大專盃棒球聯賽預賽第2天就爆出冷門，文化大學面對今年升上公開一級的崑山科大卻踢到鐵板，崑山下勾投手王易騰用115球完投9局，僅被敲3安、失1分，終場以4比1擊敗文化。

崑山去年2月成軍，主要吸收來自康寧大學的球員，去年在公開二級的他們打出11連勝奪下公開二級冠軍，今年升上公開一級，由蕭智祥執掌兵符。

今年UBL賽制變動，預賽改16隊單循環賽事，將在152場激烈賽事下誕生最終王者，但在預賽第2天就爆出冷門，大專常勝軍文化今天踢到鐵板。

首局崑山2棒馬龍恩就敲出二壘安打，4棒楊岩潔再補上一壘安打率先得分，第7局再靠著3次保送加安打及高飛犧牲打攻下3分，而文化只在8局靠著觸身球及2支安打追回1分。

崑山今天推出下勾投手王易騰先發，面對文化僅被敲3支安打，投出3次三振、5次四死球，但僅失掉1分，而打線也給予火力支援，面對文化3任投手陳翊瑄、黃昰豪、李承風共敲出6安，另獲得4次保送，攻下4分。

(中時 )