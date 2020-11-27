景文科技大學27日舉辦31周年校慶活動，產官學界冠蓋雲集同賀。(景文科大提供／李侑珊台北傳真)

景文科技大學今(27)日舉辦31周年校慶活動，產官學界冠蓋雲集同賀，見證學校通過教育部校務評鑑，並榮獲1111人力銀行評比「2020企業最看好年輕潛力大學北區第一」，以及獲得高教深耕計畫補助，而師生今年也在國內外諸多競賽大放異彩，成果更勝於前。

新冠肺炎疫情雖影響全球，但景文科大師生表現仍突破種種藩籬，今年度共榮獲372座獎項，其中含86金、87銀、67銅獎等傑出表現，其中國際大賽勇奪35金32銀16銅。

在國際競賽獲獎成果方面，景文科大表示，包含勇奪2020德國IKA奧林匹克四年一度的廚藝大賽2金1銀5銅、2020韓國AFA世界廚藝大賽比賽5金4銀1銅、2020美國密西根第十四屆MNS國際菁英盃競賽勇奪1金1銀，以及電資學院在2019香港創新科技國際發明展，獲得金牌及特別獎，以及2020第十一屆IIIC國際創新發明競賽勇奪4金3銀1銅。

景文科大更提到，觀光餐旅學院餐飲系沈方惠同學參加第16屆全國身心障礙者技能競賽暨第10屆國際展能節職業技能競賽國手選拔賽，獲西餐烹飪國手冠軍，成為國家選手隊，並將代表我國，前往莫斯科參加國際競賽。

景文科大也指出，校方也致力推動多元產學合作，包含與嘉林餐旅公司簽訂產學策略聯盟，而該公司擁有蟬聯米其林二星的「Taïrroir態芮法國餐廳」、「叁和院創意台菜」、「不糾結新潮全日食堂」，以及明年初即將開幕的101大樓85樓「捌伍添第」頂級餐廳。

景文科大更表示，萬豪酒店也和觀餐學院共同成立「萬豪菁英學苑」，飯店高階主管親自授課，共同培育飯店菁英人才。而東龍珠鑽石集團與視覺傳達系締結產學策略聯盟，由該集團執行長張芳榮率領資深珠寶工藝師傅薪火相傳，傳授成為全國領銜的10年一貫一條龍人才培育模式。

校方表示，辦學斐然成果，絕非偶然所得，也絕不是一朝一夕可以造就，感謝高中職各校培育優良的校友，奠定良好的基石，接續由景文科大師長帶領，同學們戮力學習，屢創佳績，校友們始能在景文科大繼續發光發亮。

(旺報 )