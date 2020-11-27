此次結業的移民官人才濟濟，除了語言專才，有的更是大公司的高階管理。（移民署提供）

移民署27日舉辦第八期學員結訓典禮，內政部常務次長邱昌嶽出席移民署移民班第八期學員結訓典禮，這批96名結訓學員當初從眾多考生中脫穎而出，並合格通過基礎教育訓練及專業訓練，將分發到移民署各單位開始實務工作。

邱昌嶽表示，第八期學員在經過8個月紮實訓練的洗禮，無論在專業學識，或是體技能技巧，都具備一定的水準，深信大家未來在工作領域內都能獨當一面，不僅成為移民署的生力軍，更成為國家安全的守護者。

像越語組結訓的張秀雯，因家中經濟狀況不佳，為減輕家中負擔她選擇半工半讀，也因為打工讓她更沒有時間讀書，但她沒放棄學習仍然利用零碎時間溫習功課，例如將英文單字本放在工作服的口袋，一有空檔就偷背單字，甚至將英文、越南文單字寫在手心上，邊端盤子邊心裡默背，不放過任何機會終於考取。

印尼語組的胡瓊文，曾外派到印尼分公司工作，初到印尼的她一句印尼文也不會說，但為了工作不怕辛苦邊工作邊學語言，透過努力瓊文在印尼廠不僅擔任總務主管工作管理330名員工，還身兼公關工作與當地政府部門有合作經驗。

在印尼闖蕩了幾年，瓊文想回到台灣貢獻自己所學，但一直找不到適合的工作，經朋友建議她決定報考移民官，未來希望能回到印尼擔任移民署駐外人員，結合自己的語言強項及在企業和政府部門的工作經驗，為台移民事務盡一份心力。

(中時 )