疫情指揮中心27日公布國內新增14例境外移入新冠肺炎確定病例，其中13例自印尼入境，1例自美國入境。

指揮中心表示，自印尼入境的13例個案都是印尼籍女性移工，年齡介於20多歲至40多歲，除案一位是在11月11日入境外，其餘12人都是11月12日入境。13名確診個案中，有一位曾在11月19日通報有喉嚨不適症狀，自認症狀輕微未就醫，11月23日出現流鼻水、鼻塞情形但未通報；其餘12人入境迄今均無症狀；13人於檢疫期滿前採檢並檢出陽性確診。由於個案同班機旅客均已檢疫期滿，機組員有適當防護裝備且迄今無疑似症狀，因此尚無須匡列接觸者。

指揮中心指出，來自美國的是本國籍30多歲男性，長期在美國工作，11月20日返台探親，入境時無症狀，並至防疫旅館居家檢疫。11月21日起陸續出現疲倦、喉嚨乾、喉嚨痛等症狀，11月25日通報衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；已掌握個案接觸者共23人，其中11人為同班機前後二排座位旅客，列居家隔離，12人為同班機機組員及專車司機，因有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計108,973例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含107,260 例排除），其中639例確診，分別為547例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、555人解除隔離、77人住院隔離中。

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