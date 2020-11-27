適逢感恩節，周四美股休市。外資放假，權值股跟著歇，受此影響，今日台股開跌12.4點，報13833.21點，盤中於平盤附近整理，回測5日線，一度下探至13811.81點，台股午盤走強並突破平盤，最高站上13885.01點，接近尾盤不慎翻黑後再拉升，終場上漲21.43點或0.15%，收13867.09點，5日線攬牢牢，成交量2384.24億元。本周上漲150.65點或1.1%，周線連四紅。

今日外資(不含外資自營商)賣超32.1758億元，投信買超5.9356億元，自營商買超11.1167億元，三大法人賣超15.12億元。正值感恩節，外資買氣偏弱，今轉向賣超，台股資金主流由內資撐場，外資本周來累計賣超45.41億元，本月來累計買超1423.01億元。

今日集中市場漲多跌少，由玻陶股收漲2.9%，位居類股漲幅第一；電器電纜股受惠銅價走揚，大亞(1609)、華新(1605)、華榮(1608)及宏泰(1612)股漲，拉抬類股收漲2.24%，名列漲幅第二；第三名則是營建股，收漲1.56%。雙王兩樣情，權王台積電(2330)小幅開低1.5元，報487.5元，尾盤跌幅收斂，終場收在平盤價489元；股王大立光(3008)漸入佳境，終場小漲0.15%。IC設計龍頭聯發科(2454)開低走低，終場收跌0.68%；鴻海(2317)同樣走疲，開平走低，終場收跌0.48%。光學元件廠玉晶光(3406)、今國光(6209)法說將於今下午登場，股價先行暖身，分別收漲7.8%、0.13%。

題材燒滾滾，多檔紅燈籠高掛。近期銅價不斷攀高，第一銅(2009)漲勢凌厲，鎖在漲停價14.55元。王品揮軍微型尾牙，股價走路有風，鎖在漲停價129元。大同(2371)榮獲高雄綠能指標金質獎，股價受此激勵，鎖在漲停價20.9元。電動車拉風，倉佑(1568)拉出第3根漲停。綠電受關注，海光(2038)股價順勢而上，鎖在漲停價13.25元。此外，傳DRAM合約價止跌，旺宏(2337)、華邦電(2344)聞訊收漲。IC設計族群亦受資金青睞，矽統(2363)、聯詠(3034)、義隆(2458)、凌陽(2401)收紅。

觀察今日大盤，台股震盪、驚險收紅，由題材落後股補漲，包含營建、資產、DRAM及IC設計族群。5日RSI為73.42，10日RSI為74.24；9日K值為80.96，9日D值為84.71；20日乖離率為3.66。展望後市，年底步入法人作帳旺季，加上全球資金面寬鬆，台股多頭格局不變。第一金投顧董座陳奕光預計，12月台股將進入高檔震盪，明年1月再發動攻勢。另外，日盛投顧預期下周指數在13500-14100點區間震盪，並建議在短線上可關注半導體、被動元件、車用、金融及內需等族群，題材部分則可留意特斯拉、年底銷售旺季相關受惠股。

(時報資訊)