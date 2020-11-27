新冠肺炎疫苖研發進展的好消息，加深投資人對經濟復甦與企業獲利強勁的期待，周五日經指數連漲第4天，並再度創下1991年4月來新高。

周五收盤，日經225指數漲0.41%，為26,644.71點，本周收漲4.38%，本月以來已經上漲15.96%，可望創下1994年1月以來最佳單月表現。

東證一部指數今日收漲0.47%，為1,786.52點，創下25個月新高，本周收漲3.42%。

三菱日聯摩根士丹利證券分析師表示，投資人對下年度企業獲利的復甦越來越有信心，「當你看好明年獲利將成長40～50%，現在的價位看起來就不顯貴」。

電動車、5G通訊等其他新技術的需求可望升高，電子零組件類股強勢表態，日本電產（Nidec）漲4.15%，村田製作所漲1.4%，雙雙創下歷史新高。Keyence漲1.6%。

包括許多科技股在內的成長型股票表現最佳，東證成長股指數漲0.72%，優於東證價值股漲0.19%。

(時報資訊)