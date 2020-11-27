台灣高鐵(2633)持續推動「數位轉型」，並積極實踐軌道工業本土化政策目標，今日與資策會簽署合作備忘錄，雙方將攜手合作，運用台灣領先全球的資通訊創新技術，協助台灣高鐵開發多項智能化系統，運用智慧運輸科技，提升台灣高鐵營運安全及服務品質。

台灣高鐵董事長江耀宗表示，台灣高鐵是國家重要的關鍵基礎設施以及西部走廊的交通動脈，安全、便利與永續發展不僅攸關營運表現，更直接影響台灣社會經濟的發展與國家的整體競爭力。近年來，台灣高鐵極結合優秀的本土民間業者以及學研單位，攜手推動多項軌道工業本土化重要項目，包括：2018年9月委託中鋼(2002)「國車國造」高鐵電車線工程車；2019年2月與台達電(2308)及凌群(2453)合作打造新一代智慧型「高鐵旅客資訊系統」；4月再與中科院完成新一代「列車駕駛模擬機」；7月則與工研院及台灣車輛簽約打造「轉向架走行測試設備」暨「柴液型調度機關車」。

資策會董事長李世光董事長指出，未來雙方將以智慧創新應用服務發展為主，例如：智慧閉路電視系統、智慧公共廣播系統等，透過整體性需求調查，再藉由敏捷式系統工程方法進行分析，提供民眾更優質的乘車服務體驗。

(時報資訊)