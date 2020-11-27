台中市最大的都市之肺，中央公園終於要和市民見面了！（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市建設局27日頒發中央公園寫生、攝影比賽獲獎的優秀作品，展示41件精彩作品。（盧金足攝）

台中市最大的都市之肺，終於要和市民見面了！占地67公頃的中央公園，是台北大安森林公園的2.58倍，園內種植萬棵原生樹木、設置12感官體驗設施、智慧路燈及感測器，落實「低碳、智慧、創新」，將於12月6日啟用，邀請國立台灣交響樂團與紙風車劇團演出，與民眾一起揭開中央公園的美麗面紗。

建設局27日頒發中央公園寫生、攝影比賽獲獎的優秀作品，展示41件精彩作品，以及紙風車劇團歡樂逗趣暖場演出。

市府祕書長黃崇典表示，歷時近10年的中央公園由法國景觀設計師Catherine Mosbach、瑞士建築師Philippe Rahm 及台灣劉培森建築師共同設計完成，12月6日啟用典禮將邀請他們出席見證。

國立台灣交響樂團及紙風車劇團演出《公園誕生》劇目，設置最具台中特色的文創、農產及美食市集共115個攤位，以及6000個觀眾席位，民眾攜老扶幼安排中央公園一日遊。

建設局長陳大田表示，中央公園啟用是台中的大事，7月時市府特別舉辦中央公園寫生及攝影比賽，以民眾的畫筆與鏡頭勾勒出中央公園之美；短短一個月徵件時間，分別徵得寫生作品113件及攝影作品180件。

中央公園保留原有的1000多棵樹木，又增植1萬顆以上原生樹木，規畫5座滯洪池，以及縱向串聯南北園區共2.5公里長的休閒、親子、運動三大特色步道，讓大家在公園內賞玩，不須與橫向車輛爭道。

園區內設置十二感官體驗設施、智慧感測器、智慧路燈，還有高達萬坪的太陽能板，是一座低碳、智慧、創新公園，也是台中「都市之肺」。

(中時 )