沒想到一番好心卻被如此對待！一名人夫崩潰抱怨，自己大姨子和小舅子租屋上碰到困難，便答應讓他們借住家中3個月，沒想到這一住就是1年多，到現在還不肯搬走，更讓他崩潰的是，大姨子竟然拿自己的刮鬍刀來清除私密處的毛髮，甚至還嫌棄刮鬍刀不銳利，讓他崩潰的說，「永遠不會再給他們來過夜。」

一名網友昨(26)日在臉書社團「爆怨2公社」上分享好友的悲慘遭遇。他表示，好友的大姨子和小舅子原先的租屋處被房東收回，導致兩人無家可歸，好心的男子看不下去，便答應讓兩人來家中暫住，雙方一開始說好借住3個月，怎料，時隔1年兩人完全沒有要搬走的意思，讓他相當無奈。

更崩潰的是，大姨子和小舅子完全沒有幫忙分攤任何家庭開銷，「吃我的，水電費我出的，生活用品也全是我買的。」更誇張的是，兩人生活習慣相當糟糕，「在家裡抽菸，喝完酒的鋁罐、鹹酥雞袋都不收。」還時常邀請朋友到家中作客、過夜，吃吃喝喝一整晚，把家理環境搞的相當混亂。

最後的引爆點是，大姨子竟擅自動他的東西，「還用我的刮鬍刀刮她的私密毛髮，再來嫌刀子不利。」誇張事蹟讓男子瀕臨崩潰，直喊再也不會讓他們待在家中過夜白白當米蟲了。

不少網友看了紛喊誇張，也認為男子老婆應該出面處理，「就直接翻臉趕人，也跟老婆攤牌，要她得出面處理」、「叫你老婆處理一下，這種事情還是要分清楚，難道要養一輩子？」、「真的是請神容易送神難」、「厚顏無恥。」

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(中時新聞網)