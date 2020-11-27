12月1日起民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等8大類場所，應配戴口罩，未依規定配戴口罩，經勸導不聽者裁罰；不過有網友在臉書「爆料公社」貼文，指有高職生放學拿全新的口罩想上公車，竟發現有蟲被縫在口罩裡，該口罩上面印著淨新，該公司隸屬口罩國家隊，引發國家隊口罩有蟲疑慮。

針對民眾反映口罩有蟲的情況，高市衛生局表示，會依據民眾所提供影片儘速派員到口罩工廠稽查，倘確實有違反藥事法90條規定，製造或輸入醫療用品，該局將依法裁處6萬元以上5千萬以下罰鍰。

網友在「爆料公社」貼文，指「台灣製口罩這樣做的？還有蟲被縫在口罩裡？真的有在防疫哦」，「高職生放學拿全新的口罩想上公車，發現有蟲被縫在口罩裡。」並附照片與一段口罩內有縫進蟲子的影片。

而這有蟲的口罩，來自國家隊的口罩公司，9月底曾涉在高雄私設生產線，還沒合法登記，就偷偷生產，負責人父子當時說只是測試，沒有實際包裝販售，被諭令30萬及20萬元交保。

至於口罩會出現不明蟲子，據了解，有可能在原物料端就出現，製作時沒被發現；也有可能是製作環境的問題，或是保存不良，沒有放在陰涼處，受潮產生，不過，如果是廠方的問題，一定會負責補換。

(中時 )