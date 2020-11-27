今年65歲的邱小姐，年輕時皮膚很好，最愛穿無袖的衣服，沒想到34歲時乾癬發作，從此全身紅腫、緊繃、最嚴重還會全身滲血，洗個澡就要花3小時，才能把皮泡軟，還因彈簧床太熱只能睡涼蓆，因翻身都會痛，還因此憋尿到膀胱差點壞掉，雖使用生物製劑成功控制病情，但仍擔心「業障」可能要到下輩子才能還完。

台灣一年約有5萬名乾癬患者，飽受全身猶如刀割之苦，健保署資料庫統計，台灣乾癬盛行率約0.24％，而隨著民眾認知提升，患者十年來也增加了四成。且罹患乾癬的患者其中6％~42％會合併關節炎。

本身也是乾癬病友的諮商心理師胡瑋婷說，病友最常面對旁人的「嫌」棄目光，就連她自己也有因為工作時被詢問，是否工作壓力大身體就會受不了？加上治療效果常常不預期，就會也以有色眼光看待自己，而變得像刺蝟一樣，甚至會覺得是「業障」；就醫問題部分，則是常常在中醫和西醫之間來回擺盪，以及是否要繼續治療。

基隆長庚紀念醫院暨情人湖院區皮膚科主任許仲瑤指出，近年乾癬治療選擇越來越多，除照光外還有生物製劑治療，患者經適當治療後，有機會可以將疾病控制到不影響日常生活、外觀上也看不出病灶，達到「治癒」目標。

目前乾癬評估有兩大客觀指標，一為體表面積（一個手掌約為體表1％），二為乾癬面積暨嚴重度指數PASI (Psoriasis Area and Severity Index score)，包含患者病灶面積與病灶部位的紅、厚、脫屑做綜合計算，分數從0至最嚴重的72分。國際上臨床治療目標目前以至少「病灶面積小於3（病灶清除至一個手掌大小）、PASI小於1」為治療目標。

許仲瑤建議，接受長久穩定的治療，大多數患者可在治療4個月後，乾癬病灶大幅消失，而且效果可持續超過3年以上。尤其近來生物製劑的創新進展，讓治療目標從PASI改善50％，因此穩定且持續接受治療，才能維持良好效果，免於復發困擾。

(中時 )