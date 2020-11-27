買預售屋之前，先付15萬訂金？新竹縣政府消保官辦公室嚴查房市紅單亂象，日前有民眾檢舉，長期於網路分析、分享新竹地區房市狀況的丁姓男子，自稱可透過特殊管道買到特定預售屋建案，並舉辦說明會，消費者先付給丁男15至20萬不等訂金，未買成方可退費，消保官靳邦忠徹查後，依消保法36條、58條開出120萬罰單，盼能遏止房市亂象。

靳邦忠指出，丁男透過網路分享特定建案訊息，並自稱可以購買到特定建案預售屋，吸引有興趣消費者上鉤，並組成line群組，丁男還製作建案型錄，販售建商紅單，並於5月30、31日及6月6、7日，辦理8場說明會。

該建案建商委託的代銷公司雖曾發聲明指出，未授權、委託任何人向有意願購買該建案的客戶收取預約金、保留金，否認與丁男的合作關係，丁男仍以特定金額可買到高樓層、低樓層，及「買不到無條件退款」等話語，吸引消費者下訂單。

事後有消費者未如願買到房，因認為上當而向消保官投訴。靳邦忠表示，16日約丁男到府陳述意見，丁男均坦承上述行為，並澄清簽約人數為72人、收款782萬現金，但未承諾每坪售價，也已全數以附加利息方式，還款給消費者。

靳邦忠將此案回報各主管機關，認為丁男行為均為消費者購買該建案所提供的服務，均一體適用消保法。靳邦忠解釋，預售屋潛銷其所簽訂契約，無論是暫購單、訂購單、臨時買賣契約書，均為契約，建設公司推案的預售屋標的對於轉單的第3者，也是交易市場的買賣行為，無論透過仲介公司、代銷公司買賣，均適用「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，違反者可依消保法第56條處以3萬至30萬，最高可裁處50萬元罰鍰，對消費者財產有損害之虞，可依同法36、58條，得處幣6至150萬元，並可連續處罰。

由於最近房市亂象猖獗，靳邦忠指出，此案投訴者有8人，與丁男簽約者8件，合計裁罰總額達120萬，以「收多少罰多少」做為紅單裁罰依據。靳邦忠也表示，考量丁男辦說明會即可收受大量現金，是否誠實報稅，或是有心詐騙，消費者可能求償無門，且依據投訴者提供契約上記載，交易價格仍需經建設公司同意，消費者只能被動接受付錢或解約，等同居於買賣弱勢，因此予以重罰。

(中時 )