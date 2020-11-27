一個幸福美滿的家庭，需要夫妻倆共同付出心力維持，但一名人妻發表訴苦表示，她與丈夫結婚11年，為了讓老公找到自己想要的工作，自己就一肩扛下經濟重擔，沒想到卻成了無底洞，平日生活開銷與育兒費用都由她負擔，讓她有了離婚念頭，沒想到婆婆竟冷血說：「要有一個碩士生的處事智慧」。

這名人妻在臉書粉絲團「靠北老公2.0」發文抱怨說，老公這11年的工作年資，前後加起來只有3、4年，身為男人卻無法承擔壓力和責任，讓她看不到未來，有求去的念頭，沒想到這一切看在婆婆眼裡，卻對她口出狂言說「妳要顧全孩子的成長，要保有一個完整健全的家，更要有一個碩士生的處事智慧」，讓她聽了當場傻眼「我百思不解這跟學歷有關？」

網友看到人妻發文，紛紛勸趕快離開吃軟飯的丈夫。（圖／翻攝自臉書粉絲團「靠北老公2.0」）

人妻有感而發說：「我不知道現代女性，有多少人能忍受自己老公長年不工作？我也不知道所謂完整健全的家，在一般人的定義下是什麼？為了孩子所以忍耐的理由又是什麼？我更不知道我是不是自私的剝奪了孩子同時享有父母的愛？」 。最後心灰意冷的說：「忍了11年，我一點都不願意到了50歲還在賺錢養所謂的『老公』，我堅決放手，也請你們放我一馬」。

此文引起廣大網友討論與回應「婆家當然說要妳顧全，不然就變成她們要養兒子了」、「這老公最怕的就是孩子有樣學樣」、「為了孩子要忍耐只是藉口，別將責任推到孩子身上」、「為何現在這麼多吃軟飯的男人啊？」。

(中時新聞網)