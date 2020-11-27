阿里健康27日公布2021財年上半年中期業績公告，截至9月30日的六個月，阿里健康收入人民幣（下同）71.62億元，毛利18.6億元，分別較上年同期增長74％和80.3％。同期實現扭虧為盈，利潤額2.79億元，經調整後利潤淨額達到4.36億元，年增長286.4％。

阿里健康表示，盈利能力的持續提升，為阿里健康加大在處方藥及慢病服務、醫療健康服務、醫療醫藥新基建等長期業務的投入和佈局打下堅實基礎。

報告期內，阿里健康營運的天貓醫藥平台商品交易總額（GMV）超過554億元，截至9月30日的年度活躍消費者已超過2.5億，較半年前增加6,000萬。此外，天貓醫藥平台已服務超過1.8萬個商家，較半年前增加近4,000家。

同期，醫藥自營業務也保持強勁增長，收入年增長75.7％。其中，線上零售自營非處方藥（OTC）和處方藥收入佔醫藥自營業務收入的61.7％。線上自營店年度活躍消費者超過6,500萬，較半年前增加1,700萬。

阿里健康在互聯網醫療服務領域亦持續高速發展，用戶數高速增長。4月至9月期間，阿里健康獨家運營的支付寶醫療健康頻道累計淨活躍用戶數超過3.3億。同時，阿里健康推出獨立的醫療健康服務APP「醫鹿」，提供一站式便捷的在線醫療健康服務。

阿里健康業績公告顯示，在數位基建領域的佈局也取得多項創新成果。11月，由阿里健康、熙牛醫療和浙江大學醫學院附屬第一醫院（浙大一院）共同打造的「未來醫院」訊息系統上線，這是全中國首個基於雲架構的智慧醫院訊息系統。同時，熙牛醫療在浙江省天台縣上線「智慧雲醫共體」，幫助推動區域醫療體系實現數位化迭代。這些數位基建成果有望在未來無縫複製到中國其它地區。

(工商 )