華為首款台式辦公電腦MateStation B515近日正式上架華為官網，現已在政企管道開售，暫不涉及零售管道。

據官方介紹，這次的台式機新品主要面向政企客戶，顯示器是一塊23.8英寸窄邊框全面屏，分辨率為1920×1080，可以選擇ADM銳龍5 4600G和銳龍7 4700G作為處理器，內存則是16GB DDR4-3200，而且還有GTX 1650顯卡可選。

電源功率為300W，支持藍牙5.0和WiFi無線網卡，並自帶Windows 10家庭版系統。該機的一大亮點是配備了華為智慧鍵盤，該鍵盤自帶NFC模塊，支持與華為手機一碰傳互連。

華為官網並沒有公佈價格訊息，但據爆料消息，華為MateStation B515的價格從人民幣（下同）3,599 元至5,599 元不等，配套顯示器預計售價為899 元。

(工商 )