微風「全台首家」以線上精品購物為主的電商平台「微風線上精品BREEZEONLINE.COM」趕上黑色購物節，打著19日開站後首4日破5000萬元、千萬大單現身的氣勢，今（27日）起至29日推出會員獨享的「Black Friday」線上活動，消費點數2倍送，再推眾多精品5折起超有感優惠。

BREEZEONLINE Ports 1961 Blue crossbody bag，原價1萬6800元、優惠價8400元。（微風提供）

根據BREEZEONLINE 19日至22日銷售觀察，首日開站4小時內成交額破千萬元、首4日超過5000萬元；首日有珠寶百萬大單，20日有微風鑽石卡超級VVIP會員刷了千萬大單。會員人數總數已破80萬，預計年底可以衝破百萬。

BREEZEONLINE CK CALVIN KLEIN NANO FINISH COTTON BOMBER，原價1萬9990元、優惠價1萬3993元。（微風提供）

在人氣商品上，台限量2只、FRANCK MULLER獨家推出的VANGUARD 7日動力儲存鏤空腕表，要價168萬元，其中1只首度上線瞬間秒殺；另1款限量獨家優惠的FRANCK MULLER VANGUARD黑色腕表，價值22.2萬元，也被搶購。其他像是CHARLES & KEITH 雙色箱型包、3C類Apple Watch Series 6、Panasonic保溼美顏器等小家電，還有微風超市的BOTANIST保溼洗髮精等都是熱賣商品。

BREEZEONLINE Hogan Interaction Women‘s Sneakers，原價2萬300元、優惠價1萬4210元。（微風提供）

BREEZEONLINE首度在業界採取創新上架策略，以「新鮮感」、「品牌主打推薦」、「話題優惠商品」3個原則專設「BO嚴選小組」，由數位團隊，結合行銷及招商人員、每天透過大數據分析，從即時下單資料、人流量總數、到每個頁面點閱停留秒數，經由每一項記錄解讀預測消費趨勢。針對上架商品，觀察歸納商品的「線上看好度」。只要在設定的時間內，紀錄的參考數值高於標準，「BO嚴選小組」會將商品向上推播並以特版方式密集曝光。

BREEZEONLINE MICHAEL KORS Jade Large Leather Crossbody-MULTI，原價1萬4800元、優惠價1萬360元。（微風提供）

此外，「BO嚴選小組」收集網路最新情報、精品趨勢，邀請線上消費者進行焦點團體訪談問卷等方式，快速彙整、實際瞭解線上電商精品購物的消費瀏覽軌跡。每天定期會議，研究各品牌新品，每周約有10％至15％新品上架的幅度，更細分為New-In（新品牌）及New-Arrival（新商品），維持BREEZEONLINE商品新鮮討論度。

BREEZEONLINE Moschino Kids Pink all over print nest（baby），原價1萬4280元、優惠價7140元。（微風提供）

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