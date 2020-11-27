台南市議會本屆第四次定期大會進入尾聲，上次定期會曾舉辦首次議員評鑑的台南議會觀察聯盟，27日下午公布新的評鑑「遊戲規則」，宣稱將在此次定期會結束後的評鑑作業中，加計30％的質性評鑑。

台南議會觀察聯盟在上次台南市議會定期會結束時，曾進行議員評鑑並公布結果，引發不少議員的重視，在此次定期會爭相發言，甚至還有議員在議場公開表示被該評鑑「綁架」，此舉也造成明年台南市總預算的審查進度僅達2／5，讓議會不得不加開臨時會繼續審查總預算。

台南議會觀察聯盟與成功大學學生代表會27日在成功大學舉行公開說明會，指經過討論調整後，此次評鑑除將對量化部分的分數設定上限外，也加入質詢品質的評鑑，希望議員除了出席發言，更應重視質詢內容的優劣，並將於12月3日開始進行質性評鑑作業，歡迎社會各界踴躍參與。

該聯盟研究員吳嘉恩表示，量化指標是以實際的出席、質詢次數為基礎，占總分70％，質性指標占30％，包含問政技巧、問政深度、議題掌握、問政態度等。有議員認為，發言次數越多，分數越高，但是每位議員每日質詢次數分數採計最多3次，並沒有質詢越多分數越高的規則。

吳嘉恩還說，此次評鑑方法的另一個改變，是增加青年、勞工、環境關懷等議題的加分項目，目的是希望議員們也能多關心相對無聲的社會議題，為民發聲。

台南公民智庫執行長黃建龍指出，此次會期中，明顯有很多議員誤解聯盟的評鑑方法，拚命搶發言，但卻只是接著前一位議員的後話，沒有準備、亂湊一通，曝露自己的不用功，反而會變成評鑑扣分的要素；另外，部分議員對議事規則不熟悉，造成會議效率不彰，或對監督與行政權的分際不清等，都是此次會期過程中的問題。

第四次定期會評鑑召集人陳佑維認為，從台南議會觀察聯盟運作以來，不僅在台南受到高度關注，全台各地的公民團體也紛紛效仿，目前台中、花蓮都已成立地方議會觀察聯盟，其他縣市也在積極籌備中，並預計於年底正式成立「台灣議會觀察聯盟」，為長年不受市民關注的地方議會，注入一股新而進步的活力。

聯盟強調，台南議會觀察聯盟是一個開放的組織，每個會期會由不同的團體及個人組成，學生團體是當然基本成員，但歡迎更多關心地方政治的人加入，讓地方政治可以更好。

(中時 )