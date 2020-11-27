萊豬、萊牛的議題不斷被拿出來討論。一名網友在好市多買了牛肉後，打給客服詢問是否含有萊克多巴胺，豈料對方竟然回他「是！」讓他超級驚訝。貼文一出，也立刻引爆網友熱議，許多人紛紛留言回應，不是早就知道了嗎？而且據實以告，很好啊！

一名網友今在臉書社團《好市多商品經驗老實說》分享，昨天才知道，好市多的美牛含有萊克多巴胺，原先只是打電話詢問客服加工類食品的問題，隨口問了一下，以為會得到「沒有」或是「肉品自不同肉商進口，所以無法回答」的回應。

該名網友表示，客服竟然直接回覆說，美牛是商場自己進口的，每個部位的殘留量不一定，若他無法接受的話，建議可以去外面買紐澳的牛肉，讓原PO忍不住覺得是賣場的生意太好，對方才會這樣回覆，他也很驚訝的說「自己直到今天才知道」。而中時新聞網也致電客服求證，對方表示賣場內的牛肉都有符合台灣法規的萊克多巴胺殘留容許量。

貼文曝光不到2小時，就吸引逾5千多讚、4千多則留言討論，「放棄爬到一樓，這樓太高了」、「謝謝告知」、「看到人員在煎牛肉時，還不是一堆人爭先恐後的排隊試吃」、「神比喻，不要錢的大家都願意以身相許」、「來朝聖了」。

但也有不少網友指出「美牛含瘦肉精早就不是新聞了」，「這種知識不是早就公開了！好市多卡拿去退一退啦」、「客服的回應只是誠實了點」、「很久以前就知道了，但好吃啊！沒事沒事」、「爬不到一樓，我放棄了！但是我吃美國牛」、「本來就知道COSTCO的牛肉有，在外面吃我也喜歡吃美牛」、「據實以告，很好呀！」

(中時新聞網)