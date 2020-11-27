今年2月發生的單親媽媽殺子案最近判決出爐，該名單親媽媽遭判死刑，一向常在臉書發表心聲的隋棠，昨(26日)發文痛批：「彷彿看到法官用行動搧了所有為生活、為孩子拼命的母親一大耳光」，又指：「在位者的眼睛真的有好好注視過人間嗎？」引發軒然大波。今稍早，隋棠發文致歉，坦言：「昨天一早的情緒過高，要自省」。

隋棠今表示，若用看完法院新聞稿的另一個角度解讀此案，「我完全不認同這位母親犯的錯誤，更不是不能判死」，她明白該名母親並不無辜，「但不代表她前面人生裡發生的事情沒有探討價值」，昨晚她和該名媽媽的朋友聊天，認為還是交由法院給最適當的判決，「單憑新聞內容發言確是會有失公允，完整判決書也還沒上線，很抱歉昨天一早的情緒過高，要自省。」

隋棠今發文道歉。（圖／翻攝自隋棠 Sonia Sui 臉書）

對於昨天發文後引來正反兩極的評論，隋棠反省表示：「討論這我也知道會有爭議，也知道當無聲的不沾鍋最簡單，畢竟帶來爭議的總是不受歡迎的不是嗎？可是有爭議就有進步空間，社會有機會可以更好。」認為身處開放社會，能對議題有討論空間，就能讓社會有進步的機會。

最後，隋棠引述記者發言，強調她不認為該名單親媽媽殺人是對的，但希望大家多去理解該女先前的經歷和負荷，了解前因後果，世界不是非黑即白，也不是0與1。對此，網友回應：「謝謝你，為愛揭聲。媽媽真辛苦」、「公眾人物本來就該謹言慎行，妳昨天意見確實激起了民眾對於司法體系的不信任，但又有多少人會回頭看這些解釋，法官又何其無辜！」、「是可以再全盤了解之後，再針對法官的言論，說出自己的想法，畢竟您是非常有影響力的人士，想要全身而退平安生活，其實就不會分享！」。

(中時新聞網)