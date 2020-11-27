大陸商務部副部長王炳南27日表示，下一步將穩定擴大汽車消費，鼓勵地方調整改善汽車限購措施，鼓勵有條件的地方開展新一輪汽車下鄉和以舊換新。

為了促進車市增長，大陸政府2020年持續推出鼓勵汽車消費的政策。11月18日，大陸國務院常務會議提出，要實施擴大內需戰略，進一步促進消費。在擴大汽車消費方面，鼓勵各地增加號牌指標投放，開展新一輪汽車下鄉和以舊換新。

鼓勵有條件的地區對農村居民購買3.5噸及以下貨車、1.6升及以下排量乘用車，對居民淘汰國三及以下排放標準汽車併購買新車，給予補貼。加強停車場、充電樁等設施建設。

大陸全國乘用車聯合會秘書長崔東樹認為，國家層面鼓勵汽車下鄉但沒有給予補貼，具體下鄉措施要看各地方政府的力度。與7月份提出的新能源汽車下鄉政策不同，國常會提出的新一輪汽車下鄉包括燃油車、新能源車等方面，範圍比較大。整體上，國家給了一個比較好的方向，有利於促進汽車消費。

今年以來，各地方政府已推出多項促進車市消費的政策，包括老舊汽車置換、新能源汽車消費補貼等相關政策。崔東樹認為，這些刺激性消費政策有效地促進了車市增長，通過國家各部委持續的促銷費的努力，2020年的乘用車市場表現明顯改善，商用車呈現超強增長，未來估計保持增長態勢。

中國汽車工業協會數據顯示，前10月，汽車銷量為1,969.9萬輛，年減4.7％。不過，從下半年開始，車市逐步回暖。截至10月，汽車產銷已連續7個月呈現增長，其中銷量已連續六個月增速保持在10％以上。

(工商 )