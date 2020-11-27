期貨交易量創歷史新高！這4個是主要原因 15:592020/11/27 工商 李娟萍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 期交所統計，109年迄11月27日下午1時45分止，臺灣期貨市場累計交易量已達3億818萬9,523口，刷新107年所創的交易量新高紀錄（3億808萬3,576口）。 期交所表示，109年因新冠肺炎疫情、國際金融市場波動趨大，夜盤交易及避險需求大幅增加，是臺灣期貨市場交易量再創新高的重要原因，109年以來夜盤占日盤同商品交易比重大幅成長，達38.3％，較108年的29.8％，再成長逾8個百分點。 (工商 ) #臺灣期貨 #期交所 #交易量 #期貨交易 #創歷史新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新單補華為缺 京元電後市可期 04:102020/11/27 證券．權證 移轉棟數全年衝32萬 房市買氣挑戰2014年以來新高 04:102020/11/27 財經要聞 半導體雙雄回軟 台股在平盤下游走 11:342020/11/27 財經 勞動基金局內控失靈？ 自律公約僅明定不能國內上市櫃公司交易 12:132020/11/27 生活 《商情》庫存回補 帶動國際鐵礦石價格走強 11:252020/11/27 財經 《半導體》續獲外資買超 旺宏嗨一波 11:252020/11/27 財經 內政部出手！ 聯合稽查預售屋 首罰竹科建案120萬 13:362020/11/27 政治 股價指數期貨贏家專欄－道瓊期震盪盤堅 偏多看待 04:102020/11/27 證券．權證 《傳產》高端買氣強 大直豪宅前3季總交易額創5年同期新高 11:422020/11/27 財經 外資期現貨不同調 04:102020/11/27 證券．權證 財經熱門新聞 綁緊安全帶！專家預言明年前4個月美股雪崩40％ 幾十年回不來 - 要聞 《影》比爾蓋茲5年前神準說中疫情 再度發功預言下個大災難 - 要聞 台積電衝506元累了 謝金河爆這2檔扛下一棒 - 財經 2008神預言大災難 美股大空頭慘遭600億大逃殺 - 財經 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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