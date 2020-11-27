新冠肺炎疫情期間，民眾普遍減少外出直接消費、轉而網路消費，但期間傳出不少「一頁式廣告」詐騙情事，據消保處統計，去年一頁式廣告消費爭議達978件，但今年截至10月底為止，消費爭議已達1930件，主要爭議在於民眾發現貨物品質明顯低劣，卻聯絡不上寄件人、難以退貨等情況。

行政院消保處表示，雖然一頁式廣告爭議金額，普遍為數百元至2000多元不等，但件數較多，因此今年9月9日時協請貨運業者建立相關機制，包括落實於包裹上記載託運人姓名、住址及電話，供消費者識別外，該處並協調各貨運業者強化貨到付款爭議協處機制，協助消費者收到境外爭議包裹時，得以順利退回款項。

消保處要求各貨運業者落實下列事項包括，應依汽車運輸業管理規則第118條規定，落實於包裹上提供託運人資訊及加強資料正確性之把關；檢討強化貨到付款爭議協處機制，並充分揭露。

消保處提及，對於強化貨到付款爭議協處機制一節，各貨運業者皆釋出善意配合辦理，如新竹物流、通盈通運、全球快遞、統一速達、台灣宅配通等多數業者對於境外爭議包裹，已建立作法不一之退貨退款機制，受理期限最長者達7日，而台灣順豐雖未直接提供退款，但可協助消費者轉知託運人處理退款事宜，並定時追蹤辦理結果。相關資訊皆已公告於各公司網站。

消保處指出，網購發生爭議，理應由網路賣家負責，惟一頁式廣告詐騙之賣家位處境外，或其國內代理人良莠不齊，往往退款不易，而在便利超商取貨付款部分，已另由經濟部進行輔導。

(中時 )