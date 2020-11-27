桃園市八德區公所為提供客語友善洽公環境，每年開設員工客語認證研習班，至今編制內員工已有23位通過，超過2成。今年客語初級認證有7位通過，比去年多出1位，希望提供更好的客語服務。

八德區長邱瑞朝表示，為營造客語友善洽公環境，每年開設員工客語認證研習班，聘請專業客語教師有系統教學，冀能有效提昇員工客語能力。現職員工中，編制內已有23位通過認證，佔編制員工106人的21.7％，已接近八德區2026年推估客家人口約25.83％的目標值，非編制員工也有8位通過認證。

今年開班中，報名學習有14位，有9人報考，但本身原先都不會客語。邱瑞朝說，雖然八德不是客家重點發展區，但客家人口約5萬多人，尤其以竹霄地區為八德客家庄聚集所在，但在台灣長期發展的結果，使客語在公共領域及知識領域裡，缺少使用客語的對象及機會，客語因而快速流失，且難以傳承。

他說，2016年八德區公所僅4位人報考，經強力鼓吹下，累積至今年已有49位報名參加考試，通過者達31位，今年又比去年成績更進步，超出客家局在重點發展區預設的目標值。

(中時 )