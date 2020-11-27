產業的崛起，造就一代富豪的誕生，隨著特斯拉市值衝破5000億美元，執行長馬斯克(Elon Musk)身家暴漲，取代微軟創辦人比爾蓋茲，成為全球第二大富豪。

受到疫情影響，2020年全球車市預估銷量將下滑至8000萬輛，年減10%，縱使疫情獲得控制、基期偏低，明年全球車市也僅在5%左右的成長率，成長幅度明顯趨緩，不過，對比電動車產業，卻有大不相同的爆發性成長，根據國際能源署（International Energy Agency，IEA）預估，電動車銷量將連年成長，明年全球電動車銷量將達350萬輛，年增近70%，每年將以平均複合成長率（CAGR）將達27%，2030年全球電動車銷量預估將會達到2,200萬輛，達到10倍的成長規模。

隨著科技的發展，電動車電池安全性、充電設施、行駛距離等限制獲得克服，特斯拉領先突破產能瓶頸，超級工廠產能倍增，全球主要車廠也陸續推出新款電動車，無一不想挑戰霸主地位，電動車進入百家爭鳴的時代，電動車性價比提升，消費者也對電動車信心明顯提高。

環保意識抬頭，政府政策立法加速，全球各國訂出嚴格的碳排放標準，和禁售燃油車的時間表，例如挪威、芬蘭預計在2025年全面禁售燃油車，中國大陸更明訂在2025年新能源車銷售要佔總量2成，也是加速電動車普及的推手。

台廠電動車零組件廠，一直都有技術與品質領先的優勢，將是2021年趨勢最具爆發性成長產業之一，以下聚焦三檔個股，分享給投資朋友：

一、同致：上半年受疫情影響，累計每股虧損1.36元，由於大陸車市反彈，超聲波、影像系統出貨回升，Q3單季轉虧為盈獲利1.59元，日前公告的10月營收創近3年新高，自結單月每股獲利1.08元，轉機性高，後續可以留意營收成長動能。

二、精成科：公司積極調整結構，提升PCB車用板營收比重，反映在今年前3季EPS和毛利率明顯成長，前三季獲利達2.25元，低本益比高成長，評價偏低。

三、可成：將低毛利的手機機殼廠售給陸廠後，積極轉型布局5G、電動車、醫療等高成長領域，由於電動車金屬構件認證期長、安全性要求高，具有高進入門檻和高毛利，可成技術領先，可望打入一線電動車大廠，營運重回成長軌道，目前股價低於淨值。

（本文作者為摩爾投顧證期雙分析師陳昆仁）

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(中時新聞網)