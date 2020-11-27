資深藝人曹西平，敢說敢言的性格累積一票粉絲，日前才在臉書發文再三呼籲政府停辦跨年晚會，避免形成防疫缺口，今天又發了一張男廁小便斗塞滿衛生紙的照片，怒斥：「這難道不是人為的嗎」，打臉「台灣最美麗的風景是人」一說。

曹西平曬出男廁小便斗塞滿衛生紙的照片，怒斥做人怎能這麼沒公德心，好好一個地方竟被蓄意搞破壞，要清潔人員怎麼整理？更指出有多人上完大號，也是將衛生紙塞滿馬桶，甚至連排泄物也不願意沖掉，更誇張的是還會把家裡垃圾拿到公廁丟，不禁感嘆：「最美麗的風景是人，最愛搞破壞的也是人不是嗎？」

對此網友紛紛留言：「現在的人非常沒公德心不會體諒別人，大部份來說台灣最美的是自私」、「可以想像他生活是多髒多沒水準的一個人」、「都不懂的將心比心，體諒清潔人員的辛苦」、「不是說台灣最美的風景是人嗎？不要再笑其他國家的人了」。

眼見新冠肺炎肆虐全球，各國恐將停辦跨年晚會，讓曹西平不斷呼籲各縣市政府停辦，否則屆時形成防疫漏洞，到時有誰能出面扛下這個責任呢。

(中時新聞網)